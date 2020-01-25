فضيحة جديدة لأردوغان.. تركيا تنقل 6 آلاف من المرتزقة إلى ليبيا

كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة جديدة للنظام التركي، وتفاصيل جديدة بشأن نقل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا عن طريق تركيا.





وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن تركيا نقلت نحو 6 آلاف عنصر من مرتزقة أردوغان إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب قوات الوفاق.





وأوضح مصطفى بالي أن غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان مؤكدا أن نعوش عدد من "المرتزقة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بدأت في التدفق على سوريا حيث وصل العشرات منها "خلال الأيام الماضية إلى مدينتي أعزاز وجرابلس، وفقا لموقع "اخبار ليبيا".





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن عدد القتلى في صفوف مرتزقة أردوغان "بلغ 28 مقاتل من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"





وأضاف أن "القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى كل من 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال".





وتضاربت الأنباء بشأن أعداد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، حيث كان الحديث مؤخرا عن نحو 2500 عنصر متواجدين في ليبيا، قبل أن تكشف التقارير عن زيادة تلك الأعداد.