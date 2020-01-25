الدوري الاسباني .. فالنسيا يصعّب الطريق على برشلونة ويسجل الثاني..فيديو

احرز فريق فالنسيا الهدف الثاني فى شباك برشلونة ،، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ميستايا فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .





وجاء هدف فالنسيا الثاني فى الدقيقة 77 عن طريق ماكسيميليانو جوميز من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .





وافتتح فالنسيا التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ .





وأهدر فريق فالنسيا ركلة جزاء فى الدقيقة 12 عن طريق ماكسيميليانو جوميز بعد تألق كبير من تيري شتيجين فى إخراج الكرة .





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يأتي فالنسيا في المركز السابع برصيد 31 نقطة.



