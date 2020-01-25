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رياضة

الدوري الاسباني .. فالنسيا يصعّب الطريق على برشلونة ويسجل الثاني..فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 06:42 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
احرز فريق فالنسيا الهدف الثاني فى شباك برشلونة ،، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ميستايا فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .

وجاء هدف فالنسيا الثاني فى الدقيقة 77 عن طريق ماكسيميليانو جوميز من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

وافتتح فالنسيا التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ .

وأهدر فريق فالنسيا ركلة جزاء فى الدقيقة 12 عن طريق ماكسيميليانو جوميز بعد تألق كبير من تيري شتيجين فى إخراج الكرة .

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يأتي فالنسيا في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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