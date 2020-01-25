أحدث تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفى

وكانت شائعات انتشرت خلال الدقائق الماضية بوفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفى، وكان مصدرها الأول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

يشار إلى أن الفنانة نادية لطفى احتفلت بعيد ميلادها قبل ايام، وبدت بصحة جيدة، حيث حرصت على تحية جمهورها خلال مداخلة هاتفية مع شاشة dmc.





وقدمت نادية لطفى عددا هائلا من الأعمال الفنية على مدار 50 عاما، وتزوجت ثلاث مرات من ضابط البحرية "عادل البشارى"، والمهندس "ابراهيم صادق شقيق" ومصور مؤسسة دار الهلال "محمد صبرى"، ولها ابن وحيد اسمه "أحمد" وهو من زوجها عادل البشرى.