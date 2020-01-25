السوايسة لـ محمد علي فى عيد الشرطة: بيادة الجيش فوق دماغك يا خاين

هتف عشرات الشباب خلال الاحتفال بالذكرى الـ 68 لـ عيد الشرطة فى السويس الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة .. تحيا مصر .. محمد على خاين وعميل ورفعوا صورا دون عليها محمد على خاين وعميل .. بيادة الجيش فوق دماغك يا خاين كما وضعوا صورته على حمار.





وندد شباب السويس خلال مظاهرة التأييد التى جابت ميادين السويس بدعوات التخريب التى يطلقها المقاول الهارب محمد علي ضد مؤسسات الدولة .





رفع المشاركون صورا دون عليها نعم للاستقرار لا للفوضى .. لا للخونة والجواسيس .. تحيا مصر .. ورفع المشاركون صور المقاول الهارب ودونوا عليها جاسوس وعميل وخاين .. مصر اكبر من أى خاين وعميل ووضع المشاركون صورة محمد علي فوق جسم حمار .





ويحتفل اليوم الشعب المصرى 25 يناير، مع وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 68 حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية.





ورسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء الشرطة والشعب في أثناء تصديهم للعدوان الغاشم ليصبح هذا اليوم عيدًا للشرطة يحتفل المصريون بكل طوائفهم به كل عام تقديرا لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة.