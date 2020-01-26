مجدي عبد الغني: مفيش كورة في أمريكا وأسامة خليل أقدم محترف .. فيديو

أكد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق أقدم محترف مصري في الدوريات الخارجية.





قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: أسامة خليل أقدم محترف فى مصر وأقدم منى رغم إن أمريكا مكانش فيها كورة وأنا رحت امريكا سنة 1984 ولا يوجد بها سوى لعبة الرجبي و الباسكت بول والبيسبول وهى اللعبات الشعبية ولم يكن هناك دورى بالمعروف ولعبة كرة القدم تمارس في الجامعات فقط.





أضاف: استطعنا التعادل مع منتخب أمريكا 1-1 فى الأولمبياد التى استضافته على أراضيها ووسط الجماهير التي حضرت لمتابعة البطولة الأوليمبية.





لفت إلى أنه خاض تجربة الاحتراف فى دورى حقيقي وقوي وتواجد بين صفوف الفرق البرتغالية عناصر من منتخب البرازيل وتلعب فى بنفيكا وسبورتنج وبورتو مشددا على أن الاحتراف فى الماضى كان صعب جدا.







