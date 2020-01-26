افتتاح معرض جامعة الأقصر الأول .. اليوم

ويهدف المعرض إلى تحقيق تفاعل إيجابي بين جامعة الأقصر وفئات المجتمع ومؤسساته المختلفة وذلك من خلال عرض العديد من الأعمال التشكيلية لفناني جامعة الأقصر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة المتميزين، حيث سيتاح رؤيتها للمصريين والأجانب من زائري الأقصر، التى تعد آثارها وفنونها تراثًا للإنسانية جمعاء، حيث أن إقامة معرض لما أبدعه الفنانون وأساتذة الفنون والطلاب فى كلية الفنون الجميلة بالأقصر على مدار سنوات مضت هو ميراث فني حقيقي يعتبر إمتدادًا لمدارس الفن المصري القديم.



