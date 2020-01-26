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رياضة

مجدي عبد الغني يروى تفاصيل هدف لا ينساه أمام الكاميرون .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
تحدث مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن هدف تاريخي أحرزه فى مرمى منتخب الكاميرون فى إحدى اللقاءات الودية لا ينساه على الإطلاق فى مشواره الكروي. 

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد:  منتخب الكاميرون لم يكن بين صفوفه محترفين فى الثمانينيات من القرن الماضي سوى روجيه ميلا وشاركت مع منتخب مصر فى إحدى المباريات الودية أمام أسود الكاميرون فى المحلة وحققنا الفوز بنتيجة 3-1 وأحرزت هدفا تاريخيا من وان تو مع عماد سليمان ووضعتها فى الشباك بباطن القدم.

شدد على أن أية أهداف قام بإحرازها على مدار مشواره الكروى لن تنسيه الهدف الذى سجله فى مرمى منتخب هولندا فى كأس العالم الذي أقيم في إيطاليا عام 1990.

أضاف: اشتركت من أول ما لعبت وبفضل الله حققت بطولات فى دورى وكأس وكأس إفريقيا ومع المنتخب وصلنا لأولمبياد لوس أنجلوس والكرة ملهاش شعبية وجابوا اللاعبين المحترفين لأول مرة فى التاريخ ولو لعبنا مع الهواة كنا كسبنا ايطاليا مع المحترفين الذين كانوا فى صفوف فرق بارما ونابولي وغيرها من أندية الكالتشيو الإيطالي.
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