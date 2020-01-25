فرصة تاريخية لن تتكرر.. نتنياهو يتحدث عن صفقة القرن قبل لقاء ترامب فى البيت الأبيض

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إن إسرائيل أمام فرصة تاريخية لن تتكرر، ولن تحصل إلا مرة واحدة في التاريخ، في إشارة إلى استعداد الإدارة الأمريكية للإعلان عن الجزء السياسي من صفقة القرن.





وأضاف "يجب أن لا نفوت مثل هذه الفرصة التاريخية، لدينا أعظم صديق تملكه إسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض، لذلك لدينا حاليًا أكبر فرصة على الإطلاق ولن تتكرر".





جاء ذلك في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر تمهيدًا لاستعداده للسفر إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعدادًا لنشر الصفقة.





وتابع نتنياهو : "سأذهب إلى واشنطن بإحساس المهمة العظيمة والمسؤولية الكبيرة التي لن تتكرر لتأمين مستقبل إسرائيل.





ودعا ترامب نتنياهو وجانتس لزيارة البيت الأبيض، قائلًا إنه سيكشف النقاب عن تفاصيل الخطة قبل اجتماعه، يوم الثلاثاء، مع نتنياهو.