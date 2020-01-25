الترجي التونسي يدرك التعادل أمام الرجاء البيضاوي ..فيديو

ادرك فريق الترجي التونسي هدف التعادل ، فى شباك الرجاء البيضاوي ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





وجاء هدف التعادل لفريق الترجي التونسي فى الدقيقة 81 عن طريق فادي بن شوق من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .





واضاف الرجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 67 عن طريق بدر بانون من متابعة داخل منطقة الجزاء .



