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رياضة

الترجي التونسي يدرك التعادل أمام الرجاء البيضاوي ..فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 10:46 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
ادرك فريق الترجي التونسي هدف التعادل ، فى شباك الرجاء البيضاوي ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف التعادل لفريق الترجي التونسي فى الدقيقة 81 عن طريق فادي بن شوق من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

واضاف الرجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 67 عن طريق بدر بانون من متابعة داخل منطقة الجزاء .

وادرك الرجاء هدف التعادل فى الدقيقة 49 عن طريق فابريس نجاه من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء .

وافتتح الترجي التونسي التهديف فى الدقيقة 32 عن طريق عبد الرؤوف بن غيث مدافع الرجاء بالخطأ فى مرماه .

وتأهل الترجي التونسي لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز فيتا كلوب علي شبيبة القبائل 4-1 .

وتضم المجموعة الرابعه كلا من ، الترجي التونسي ، الرجاء البيضاوي ، فيتا كلوب ، شبيبة القبايل .

وجاءت ترتيب المجموعة الرابعه كالاتي :

- الترجي التونسي 10 نقاط
- الرجاء البيضاوي 7 نقاط
- فيتا كلوب 4 نقاط
- شبيبة القبائل 4 نقاط 

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