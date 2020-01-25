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مرأة

وفاة أول طبيب صيني بـ فيروس كورونا فى ووهان

السبت 25/يناير/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز

أعلنت شبكة تليفزيون الصين العالمية، عن وفاة أول طبيب بفيروس كورونا، ويدعى "ليانج وودونج" وهو الطبيب الذي كان يعالج المرضى من ڤيروس كورونا في ووهان.


وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية في الساعات الماضية، حسب علماء صينين، ان فيروس كورونا يكون مصدره الخفافيش، لذلك حذرت الشعب الصيني من تناول الحيوان الليلي أو الثعابين.


الجدير بالذكر أن تسبب مرض كورونا مسبقا في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، حيث ان المحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهرا، ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، مما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين.


وظهرت حالات مؤكدة من كورونا الجديد في الولايات المتحدة وتايلاند، واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونج كونج، وماكاو ونيبال، حيث تم تعليق الرحلات الجوية وتم تخفيض حجوزات السفر إلى النصف للحد من انتشار الفيروس حول العالم.

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