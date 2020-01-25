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رياضة

اخبار الرياضة .. موقف الأهلي من الصعود إلى دور الـ 8 من أبطال أفريقيا..أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

السبت 25/يناير/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- حقق فريق الهلال السوداني الفوز علي منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليعقد موقف الأهلي في التأهل إلى الدور المقبل.


- كشفت مصادر خاصة ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استقر على وضع الثلاثى أحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشه علي مقاعد البدلاء في مواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء غد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

- علق عمار الجمل مدافع النجم الساحلي علي مباراة فريقه امام الاهلي المصري المقرر لها غدا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.


- حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بث الروح العالية في قلب كل زملكاوي بعد التأهل الصعب  في بطولة دوري أبطال افريقيا.


- سلط مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين الضوء على تجربة اللاعبين المصريين فى الاحتراف بالدوريات الأوروبية وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى.


- ظهر السنغالي أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.


- أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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