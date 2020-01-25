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أخبار البلد

ضبط 12 آيفون وشعرا مستعارا مهربا مع راكب في مطار القاهرة

السبت 25/يناير/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهره الدولى برئاسة حسن السيد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الشعر الطبيعى المستعار بالمخالفة لقانون الحجر الصحى وقانون الإتصالات وقانون الجمارك، وقانون الإستيراد والتصدير.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة الخطوط الاماراتية القادمة من دبى إشتبه تامر عادل مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية قادم من الصين ترانزيت الإمارات حاول الإسراع بالخروج من الخط الأخضر .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وبالعرض على محمد عبدالتواب نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من الأستاذة  صفاء سالم و أمير محمود مأمورى الجمرك تحت إشراف عمرو العميريمدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 7 كيلو جرام من الشعر الطبيعى المستعار ( باروكات ) و12 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة داخل بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 5 لسنة 2020  . 

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