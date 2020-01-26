أتالانتا يدك شباك تورينو بسباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق أتلانتا مضيفه تورينو بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، فى إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.





سجل أتلانتا هدف التقدم عن طريق جوسيب إيليشيش في الدقيقة 17، ثم أضاف الضيوف الهدف الثاني عن طريق روبن جوسينس في الدقيقة 29.





دوفان زاباتا أنهي ثلاثة الشوط الأول من علامة جزاء سجلها بنجاح، مع بداية الشوط الثاني وسجل جوسيب إيليشيش الهدفين الرابع والخامس في الدقائق 53 و54.





ثم لعب تورينو بعشرة لاعبين بعد طرد أرماندو إتزو في الدقيقة 76





ثم أضاف اللاعب لويس مورييل الهدفين السادس والسابع في الدقائق 86 و88.





ورفع فريق أتلانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد فريق تورينو عند النقطة 27 في المركز العاشر.