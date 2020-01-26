AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أتالانتا يدك شباك تورينو بسباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

الأحد 26/يناير/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

اكتسح فريق أتلانتا مضيفه تورينو بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، فى إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.


سجل أتلانتا هدف التقدم عن طريق جوسيب إيليشيش في الدقيقة 17، ثم أضاف الضيوف الهدف الثاني عن طريق روبن جوسينس في الدقيقة 29.


دوفان زاباتا أنهي ثلاثة الشوط الأول من علامة جزاء سجلها بنجاح، مع بداية الشوط الثاني وسجل جوسيب إيليشيش الهدفين الرابع والخامس في الدقائق 53 و54. 


ثم لعب تورينو بعشرة لاعبين بعد طرد أرماندو إتزو في الدقيقة 76


ثم أضاف اللاعب لويس مورييل الهدفين السادس والسابع في الدقائق 86 و88.


ورفع فريق أتلانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد فريق تورينو عند النقطة 27 في المركز العاشر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يقلب النتيجة على أتالانتا ويفوز بثلاثية بدون رونالدو

الدوري الإيطالي .. إنتر يكتسح تورينو بثلاثية ويزاحم يوفنتوس على الصدارة

أتلانتا يهزم دينامو زغرب 2-0 في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يتصدر الكالتشيو مؤقتا رغم التعادل على أرضه مع أتالانتا

ترشيحاتنا

ماذا يحدث في الجسم عند شرب كوب من الشاي الأخضر قبل النوم

هل يجوز قطع صلة الرحم منعا للمشاكل .. دار الإفتاء تجيب

باي باي محمد علي .. أحمد موسى يسخر من المقاول الهارب بعد غلق صفحته المحرضة

اخبار الفن .. تفاصيل اتهام عايدة رياض بـ الدعارة .. أزمة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ .. تطورات صحة نادية لطفي

النجم الساحلي يستعيد حارسه علاء الدين أيوب قبل موقعة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا

بعد فشلهم في الحشد.. التنظيم الدولي يستخدم الأخوات وأبناءهن القصر في مقدمة الصفوف .. فيديو

AdvertisementS

قاهر الاهلي يتأهل رسميا لدور الـ8 بعد سقوط شبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا

بعد ضمان التأهل.. اِعرف مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك رسميًا إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

مصادر.. فايلر يستقر على وضع أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

المصري: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد.. وهذه حقيقة وفاة أحمد مسعود.. فيديو

مدافع النجم الساحلي يستفز لاعبى الاهلي قبل موقعة الغد فى دوري الابطال

هانى حتحوت يحذر الزمالك بعد التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

أمير مرتضى: توقيع عقوبة مالية على شيكابالا.. وكارتيرون يريد كاسونجو

اخبار الرياضة .. موقف الأهلي من الصعود إلى دور الـ 8 من أبطال أفريقيا..أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

4 متأهلين لدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا من بينهم الزمالك.. تعرف عليهم

هانى حتحوت: نقطتا بلاتينيوم رصاصة أصابت الأهلي في أبطال أفريقيا.. فيديو

الخطيب ومرجان يعزّيان في كبير مشجعي الأهلي بالإمارات .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل على النار .. يحترق يوميا لسبب غريب

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس