هبوط طائرة أمريكية اضطرايا.. وخفر السواحل الياباني يتدخل

هبطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز إم إتش 60، تابعة للبحرية الأمريكية، اضطراريا على مياه البحر جنوبي اليابان.





وبحسب "روسيا اليوم"، وقع الحادث على بعد 150 كم شرق ساحل ولاية أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.





وتمكنت سفن خفر السواحل اليابانية من إنقاذ جميع أفراد طاقم المروحية الأمريكية الخمسة، وتم نقلهم إلى الشاطئ سالمين.





ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على الحادث.





وأشارت القناة إلى أن وتيرة الحوادث الجوية الخفيفة، بمشاركة الطائرات الحربية، تزايدت، مما يتسبب بقلق شديد من جانب السكان المحليين.





وغالبا ما تكون هذه الحوادث، مرتبطة بطائرات سلاح الجو الأمريكي، المنتشرة في الأراضي اليابانية، ولكن هناك حوادث بمشاركة طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية.



