AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هبوط طائرة أمريكية اضطرايا.. وخفر السواحل الياباني يتدخل

الأحد 26/يناير/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
هبطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز إم إتش 60، تابعة للبحرية الأمريكية، اضطراريا على مياه البحر جنوبي اليابان.

وبحسب "روسيا اليوم"، وقع الحادث على بعد 150 كم شرق ساحل ولاية أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.

وتمكنت سفن خفر السواحل اليابانية من إنقاذ جميع أفراد طاقم المروحية الأمريكية الخمسة، وتم نقلهم إلى الشاطئ سالمين.

ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على الحادث.

وأشارت القناة إلى أن وتيرة الحوادث الجوية الخفيفة، بمشاركة الطائرات الحربية، تزايدت، مما يتسبب بقلق شديد من جانب السكان المحليين.

وغالبا ما تكون هذه الحوادث، مرتبطة بطائرات سلاح الجو الأمريكي، المنتشرة في الأراضي اليابانية، ولكن هناك حوادث بمشاركة طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفغانستان تتسلم 30 مروحية من شركة أمريكية لحماية البلاد من انتشار الإرهاب

مقتل جنود أمريكيين بتحطم "بلاك هوك" بولاية مينيسوتا

لحظة إنقاذ مغامر بعد تعرضه لهجوم "قرش".. شاهد ما حدث

السلطات البريطانية تعلن انتشال 49 مهاجرا من القنال الإنجليزي

اختفاء طائرة هليكوبتر سياحية في ظروف غامضة أثناء عودتها من جزيرة بـ هاواي

طائرة نووية.. ماذا أرسلت أمريكا لـ اليابان؟

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان عن عدم بث مباريات منتخب كرة اليد فى طوكيو

مواطن يحرج مذيعة قناة الشرق الإخوانية على الهواء: أنتم قناة نصابة

المصريين ضربوا كل الخونة قلم .. أحمد موسى يوجه رسالة قاسية لـ محمد علي .. فيديو

الخارجية: لا إصابات بعدوى فيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية في الصين

لأول مرة.. الباز يكشف وثيقة اعتقال محمد مرسى يناير 2011 .. شاهد

أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكحل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في ندوة صدى البلد.. صور

بعد التأهل رسميا لربع النهائي.. جمهور الترجي يوجه رسالة قوية من ملعب رادس

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور