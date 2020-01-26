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مرأة

معلومات لا تعرفها عن عضلات البطن.. وأبرز التمارين لتقويتها

الأحد 26/يناير/2020 - 08:05 ص
معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها من قبل عن عضلات البطن وأبرز التمارين لتقوي
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أسماء عبد الحفيظ

كشف مدرب كرة اليد حسام إبراهيم عن "معلومات خاصة بعضلات البطن وقدم بعض التمارين التي يمكن من خلالها تقوية عضلات البطن بسهولة.


قال مدرب كرة اليد لـ صدى البلد إن عضلات البطن ليست واحدة وإنما تتكون من مجموعات عضلية. 


1. عضلة البطن المستقيمة والتي تشتهر بإسم " rectus abdomenis "
تهبط على جانبي القص حتى العانة ويقل عرضها من أعلى إلى أسفل.


2. العضلة المائلة الخارجية والتي تشتهر بإسم "  external oblique "
تبدأ من الضلع الثامن وتلتقي العضلتات من الجانب وتلتحمان معا (وسط البطن).


3.العضلة المائلة الداخلية والتي تشتهر بأسم " internal oblique "
تقع وسط البطن وهى اسمك من العضلات السابقة و عريضة و تصعد لاعلى لتلتحم بغضروف الاضلاع.


4.عضلات البطن الأفقية والتى تشتهر بإسم " transversus abdominis "
وهى أعمق وأدق عضلة.


تمارين لتقوية عضلات البطن:

وأشار إلى أبرز التمارين التي تساعد فى تقوية عضلات البطن، عبارة عن الآتي:

استلق على بطنك، وقم بالتمركز على الذراعين مع وضع الكوعين على الأرض، اجعل اليدين متشابكتين معاا أمام صدرك على الأرض، قم بشد جسمك ورفعه إلى أعلى، ورفع عضلات الكتفين في استقامة مع جسمك، وثبت أطراف قدمك على الأرض، مع شد الركبة والساقين.


شد عضلات البطن أثناء الاستلقاء على ظهرك على الأرض، مع ثني الركبتين وجعل القدمين مسطحتان على الأرض، ثم ضع يديك على أذنيك وارفع رأسك وكتفيك عن الكرة قليلًا. ارفع جسمك للأعلى وللأمام قليلًا عن طريق قبض عضلات البطن العليا، حافظ على هذا الوضع لثانية، ثم اخفض جسمك .

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