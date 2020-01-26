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منوعات

شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 05:04 ص
تحدي دوللي #dollypartonchallenge
تحدي دوللي #dollypartonchallenge
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عزة عاطف
نشرت مصممة الدعاية الأمريكية، دوللي بارتون، الأسبوع الماضي صورة لها في 4 مظاهر وملابس مختلفة، كتبت فوقها "ابحث عن امرأة يمكنها فعل هذه الـ4 أشياء".

كانت الصورة عبارة عن دعاية لمواقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك- انستجرام- لينكد إن- وتيندر"، لكن دوللي برعت في جعل دعاياها المميزة تجتاح السوشيال ميديا بطريقة لا تصدق.

وضعت دوللي صورة لها كتبت عليها فيسبوك وقد ظهرت فيها بشخصية امرأة شابة عادية ترتدي الملابس الكاجوال، وصورة أخرى للتعبير عن موقع التواصل الوظيفي لينكد إن وهي ترتدي ملابس رسمية عملية.

بينما أرفقت صورة للتعبير عن موقع الصور والفيديوهات انستجرام عن موهبتها في العزف حيث وقفت ممسكة جيتارًا، أما الأخيرة فكانت من نصيب تيندر حيث ارتدت ملابس "أرنب" مثيرة".

ومنذ ذلك الحين اجتاح هذا التحدي مواقع التواصل الاجتماعية بين مشاهير هوليوود الذين نشروا صورهم على خطى دوللي تحت هاشتاج #dollypartonchallenge مما جعل الهاشتاج يتصدر التريند في انستجرام والمواقع الأخرى.

تفنن المشاهير في نشر صورهم الشخصية تحت التحدي الجديد الذي يوضح "كيف يختلف الشخص من تطبيق لآخر"، شارك في التحدي "مايلي سايرس"، "أوبرا وينفري"، "ويل سميث"، "ريا أبي راشد".
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شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

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