غادة عبد الرازق تحتفل ببدء تصوير حفلة ٩.. وتكشف سر طرحة الزفاف

احتفلت غادة عبد الرازق ببدء تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد عن عالم الجريمة والغموض والتشويق "حفلة ٩" داخل "استديو" تمتلكه بمنطقة ابو الهول بجوار أهرامات الجيزة بحضور صناع العمل والفنانين المشاركين كمال أبو رية، أحمد وفيق نهال عنبر، صبحي خليل ،عبد المنعم ربيع الذي يتولي إخراج وإنتاج العمل وتغيب عن التواجد الفنان طارق لطفي وهو تأليف عمر عبد الحليم.





في بداية الاحتفال كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سر صورتها التي نشرتها مؤخرا على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" والتي ارتدت خلالها طرحة العروس وهو ما أثار حالة من جدل بين محبيها علي "السوشيال ميديا" عن زواجها.





وقالت عبد الرازق ضاحكة: "الصورة ضمن أحد مشاهد فيلم حفلة ٩ وبالتحديد خلال زفافي على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث العمل".





وأضافت أنها عندما تكون سعيدة عندما تنشر صورها على انستجرام وبالتالي فإن سبب ابتعادها لفترة عن اي نشاط او مشاركات علي "السوشيال ميديا" هو مرورها بفترة نفسية صعبة تلازمها عادة معظم حياتها وأنها تخرج من هذه الحالة بمجرد عودتها للعمل والتمثيل الذي تعشقه.





وأشارت إلى أن "حفلة ٩" هو إسم المكان الذي تدور به أحداث العمل ونفت علاقته ب بفيلم "موعد علي العشاء" لسعاد حسني وحسين فهمي لكنها أكدت علي احتواء فيلمها علي جريمة وغموض وتشويق مثير وتتوقع أن ينال اعجاب الجمهور بقوة وتكتمت تفاصيل دورها إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية "روز" ال "باليرينا" المعتزلة والتي لديها ابنة.





على جانب آخر استقرت غادة عبد الرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل "سلطانة المعز" وينتمي للدراما الشعبية ويشارك في بطولته شريف منير، نسرين امام ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.





وتقدم خلاله دور فتاه شعبية تقوم باتفاق ما ورثه عن والدها علي تعليم اشقائها وتربيتهم إلى ان يحدث موقف صعب يقوم بقلب موازين حياتهم.





يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" ، المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.