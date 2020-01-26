بعد الولايات المتحدة .. روسيا تتخذ قرارا بشأن كورونا.. والسفارة: الصين لا ترد

أعلنت السفارة الروسية لدى الصين أنها تبحث مع السلطات المحلية تنظيم عملية إجلاء رعاياها الروس من مقاطعة خوبي وسط البلاد وعاصمتها ووهان المغلقة بسبب اندلاع وباء فيروس "كورونا".





وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم السفارة الروسية في بكين:"حتى الآن، لا توجد إجابة رسمية (على طلب توضيح ترتيبات مغادرة المواطنين الأجانب لووهان)"، مشيرا إلى أن مواطنين روس يتواصلون مع السفارة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين شرح كيفية مغادرة مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.





وأضاف:"في الوقت الحالي نعالج كل هذه الطلبات ونعمل مع الجانب الصيني على ترتيب مغادرة المواطنين الروس لووهان ومقاطعة خوبي".





وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستقوم بإجلاء الرعايا الأمريكيين من ووهان الصينية.





فيما ذكرت السلطات الصينية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 56 شخصا، فيما أصيب أكثر من 1970 آخرين.





وأثار انتشار فيروس كورونا الجديد حالة من الذعر العالمي بعد ظهوره في الصين وانتقاله إلى أكثر من دولة حول العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة.



