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محافظات

إنشاء 4 موزعات كهرباء بتكلفة 175 مليون جنيه في الشرقية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:29 ص
موزع كهرباء
موزع كهرباء
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء 4 موزعات كهرباء بتكلفة  175 مليون جنيه  بمراكز( الزقازيق - منيا القمح - ديرب نجم ) لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى البعيدة وللمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.


وأوضح المحافظ، أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.


ومن جانبه أوضح المهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة ، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء عدد 4 موزعات للجهد المتوسط بمراكز  " الزقازيق - منيا القمح - ديرب نجم "،  بتكلفة  175 مليون جنيه بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.


كان محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل قطاع  خدمى بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات المستخلصات المالية الخاصة بالشركات المنفذة والاستفادة من الاعتمادات المالية المطروحة لإستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت وتقديم كافة التسهيلات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حرصًا من الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات الخدمية.

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