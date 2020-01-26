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رياضة

تشكيل ناري لـ النجم الساحلي في مواجهة الأهلي

الأحد 26/يناير/2020 - 12:24 م
فريق النجم الساحلي
فريق النجم الساحلي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم مباراة فريق الأهلي أمام النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 على ملعب السلام. 

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب المجموعة بـ 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر بـ 9 نقاط والهلال السودانى صاحب المرتبة الثانية بـ 9 نقاط أيضا.

ومن المقرر أن يخوض كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: أشرف كرير.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، مرتضى بن وناس، زياد بوغطاس، عمار الجمل.

خط الوسط: أمين بن عمر، محمد المثناني، سليم بوخنشوش، إيهاب المساكني.

خط الهجوم: فراس بالعربي وكريم العريبي.
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