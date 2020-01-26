نشاط مكثف لوزير التعليم العالي بالولايات المتحدة.. ومناقشة سبل دعم إنشاء أفرع لجامعات أمريكية بمصر وزيادة عدد المبتعثين من الجانبين

خالد عبد الغفار يلتقي بممثلي رابطة الكليات الطبية الأمريكية

اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة لويفيل الأمريكية

وزير التعليم العالي يلتقي ثلاثين أستاذًا وباحثًا أمريكيًّا من أصل مصري





بدأ الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعاته مع عدد من كبار مسؤولي التعليم العالي الأمريكيين فور وصوله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.





واجتمع عبدالغفار أمس مع ممثلي المجلس الأمريكي للتعليم، والرابطة الأمريكية للكليات، ورابطة الجامعات الحكومية، والجامعات القائمة على المنح، ومجلس الكليات المستقلة، ومعهد التعليم الدولي، بحضور ممثلين عن جامعات جورج واشنطن وميريلاند، والجامعة الأمريكية، وذلك بمقر المجلس الأمريكي للتعليم.

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وخلال الاجتماع استعرض الوزير الوضع الحالي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وما تشهده من تطورات وتحديثات، وتطلعات مستقبلية.





كما تناول الاجتماع سبل التعاون في مجالات التعليم العالي، ومنها البثعاث والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وإيفاد طلاب أمريكيين للدراسة في مصر.





كما التقى الوزير بممثلي رابطة الكليات الطبية الأمريكية وجمعية تعليم طب الأسنان الأمريكية، وذلك بمقر الرابطة بواشنطن.





وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة والجهتين؛ بهدف زيادة التبادل الطلابي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتفعيل أطر التعاون المشترك لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان، فضلا عن التعاون من أجل تطوير البرامج الدراسية.





ومن جهة أخرى التقى الوزير بمقر السفارة المصرية بواشنطن، بما يزيد عن ثلاثين أستاذًا وباحثًا أمريكيًّا من أصل مصري بجامعات جورج واشنطن وجورج مايسون وميرلاند وجونز هوبكينز، وعدد من ممثلي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمعاهد الوطنية للصحة، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والمبتعثين المصريين.





وقدم الوزير عرضًا عن المنظومة التعليمية والبحثية المصرية، وما تشهده من تطوير وتحديث باستثمارات ضخمة، وأبرز الرؤى والتطلعات المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقيها.





وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وأشاد الحضور بالتطورات التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، وأبدوا تطلعهم للتعاون البناء مع مصر في كافة المجالات التعليمية والبحثية.





واختتم الوزير لقاءات أمس بلقاء السيدة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الثقافية والتعليمية بمكتب السفير. ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.





حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم إنشاء أفرع لجامعات أمريكية بمصر، ودعم زيادة عدد المبتعثين من الجانبين.





وكان قد غادر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء الأربعاء الماضي متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد عدد العديد من الاجتماعات مع مسئولى التعليم العالى والبحث العلمى بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجامعات الأمريكية العالمية والجامعات الأهلية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 22-31 يناير الجارى.





من المقرر أن يلتقى الوزير مع نائب رئيس التعاون الدولى بمجلس التعليم الأمريكى لبحث آليات التعاون العلمى والتعليمى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما يلتقى مع الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية الكليات الطبية الأمريكية، وكذلك مسئولى شئون المكتب الثقافى والتعليمى الأمريكى.





كما يعقد د. عبد الغفار لقاءًا مفتوحًا مع الأساتذة والباحثين المصريين الدراسين وخريجى الجامعات الأمريكية بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.





ومن المقرر أن يلتقى د. خالد عبد الغفار مع وفد من خبراء التعليم العالى بالبنك الدولى، كما يلتقى مع نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة شور لايت للتعليم.





ويلتقى الوزير أيضًا مع مجموعة من استشارى مؤسسة ECEB للإنشاءات.





وفى إطار التعاون مع الجامعات الأمريكية يقوم د. عبد الغفار بزيارة جامعة سينتانا الأمريكية، ويتفقد منشآتها والمعامل البحثية والكليات، ويلتقى برئيس الجامعة والمدير التنفيذى للجامعة لبحث سبل الشراكة مع الجامعة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سينتانا.





كما يقوم الوزير بزيارة جامعة تكساس ومان ويلتقى بالمدير التنفيذى لاتحاد التعليم الدولى بتكساس.





وخلال زيارته لجامعة تكساس ومان يتفقد د.عبد الغفار كلية طب الأسنان، ويلتقى مع عدد من العلماء والباحثين والدراسين المصريين بكلية بايلور الطبية.



