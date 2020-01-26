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رياضة

فايلر: أثق في قدرات لاعبي الأهلي .. ومنافسات إفريقيا أقوى من الدوري

الأحد 26/يناير/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث اليوم، والوصول إلى النقطة العاشرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم الاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائي.

وأشار فايلر إلى صعوبة المنافسات الإفريقية مقارنة بنظيرتها المحلية؛ نظرا لأن مسابقة دوري الأبطال الإفريقي تضم مجموعة من الأندية هي الأقوى على مستوى القارة السمراء.

وقال فايلر قبل ساعات من مواجهة النجم الساحلي التونسي اليوم: نعم الدوري المحلي يضم أندية قوية ولكن مستوى المنافسة، أقل من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

وأشار إلى أن هناك ظروفا أخرى تزيد من صعوبة المهمة الإفريقية منها السفر لساعات طويلة والتنقل بين الدول، فضلا عن الظروف المناخية والرطوبة وغيرها؛ مما يبرهن على أن الظروف مختلفة تماما بين المنافسات المحلية والإفريقية، ومن ثم يحدث أحيانا تباين في المستوى ما بين الأداء في الدوري وبطولة إفريقيا.

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