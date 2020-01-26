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رياضة

عبد الحفيظ وعدلي يسبقان البعثة.. الأهلي يطير إلى السودان عصر الخميس لمواجهة الهلال فى دوري الأبطال

الأحد 26/يناير/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرابعة عصر الخميس المقبل موعدا للسفر إلى السودان؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

ويهدف سيد عبدالحفيظ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.

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