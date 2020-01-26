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رياضة

التقارب سيد الموقف.. تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم الساحلي قبل لقاء الليلة فى دوري الأبطال

الأحد 26/يناير/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق النجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

التقى الأهلي النجم الساحلي في العديد من المواجهات، حملت العديد من الأرقام، نرصدها في السطور التالية:

التقى الأهلي النجم الساحلي في 12 مواجهة بمختلف البطولات الإفريقية: دوري الأبطال والسوبر والكونفدرالية.

حقق الأهلي الفوز في ثلاث مناسبات، وكان الفوز حليف النجم في أربع مناسبات، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة خمسة لقاءات من بينها أربعة تعادلات سلبية.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما حقق الفوز بنتيجة 6-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 وتحديدًا بتاريخ 22 أكتوبر 2017.

سجل خط هجوم الأهلي في شباك النجم الساحلي 11هدفًا، بينما استقبلت شباكه عشرة أهداف، وكان محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك النجم الساحلي، بينما كان رامي ربيعة مدافع الفريق صاحب آخر أهداف الأهلي.

يعد وليد أزارو مهاجم الأهلي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف، سجلها في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 «هاتريك».

وجاءت مواجهات الفريقين الـ12 على النحو التالي:

البداية نسخة 2005 من دوري أبطال إفريقيا، التي شهدت أول مواجهتين بين الأهلي والنجم الساحلي، في الدور النهائي من البطولة، انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الأهلي الفوز في الإياب بثلاثية دون رد وحسم اللقب.

ثالث المباريات جاءت في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي أقيمت في إثيوبيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحسم الأهلي لقب السوبر بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4.

شهدت نسخة دوري الأبطال 2007 نهائيًّا جديدًا بين الأهلي والنجم الساحلي، انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي، لكن حسم فريق النجم الساحلي مباراة الإياب في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كأس الكونفدرالية الإفريقية في 2014، شهدت سطرًا جديدًا في تاريخ مواجهات الفريقين في دور المجموعات، كانت الكلمة العليا للتعادل في مواجهتي الفريقين، حيث انتهت المباراة في سوسة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفي ملعب السويس انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وفي البطولة ذاتها وفي نسخة 2015 العام التالي وجد النجم الساحلي والأهلي في مجموعة واحدة، وهذه المرة حقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى بهدف وليد سليمان، ورد النجم الساحلي بالفوز في المباراة التي أقيمت في سوسة بالنتيجة ذاتها.

دوري الأبطال نسخة 2017، شهد فصلًا جديدًا من مواجهات الفريقين، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقق الفريق التونسي الفوز في سوسة بهدفين مقابل هدف، ورد الأهلي في لقاء الإياب في برج العرب، وحقق الفوز بنتيجة 6-2.

النسخة الجارية من البطولة جمعت الفريقين في إطار مرحلة المجموعات في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية، وانتهت المواجهة بفوز النجم الساحلي بهدف دون رد، في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.
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