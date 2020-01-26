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توك شو

خبير سلوكي: تدخل الأهل في حياة الزوجين يجب أن كون الحل الأخير.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 02:24 م
طارق الياس، خبير
طارق الياس، خبير العلوم السلوكية
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق الياس، خبير العلوم السلوكية، إن مبدأ تدخل الأهل في حياة الزوجين يجب ان يكون الحل الأخير، مشيرًا إلى أن الخلافات الزوجيه الافضل ان تبدا وتنتهي داخل جدران المنزل وبين الزوجين فقط.
 
وأشار طارق الياس، أثناء حواره على برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي ام سي، إلى أنه فى حالة تدخل الأهل، يجب عليهم ان يضعوا مصلحة الأسرة أولا وعدم الانحياز لطرف دون الآخر، بالإضافة إلى اتسامهم بالمناصفة والحيادية، موضحا أهمية عدم التصريح الزوجين بالتفاصيل الخاصة.

وأضاف طارق الياس، أن هناك بعض الحالات تطلب تدخل الاهل، مثل ضرب الزوج لزوجته أو اذا كان الزوج يحتجز زوجته قصرا، وفى تلك الحالة يجب على الطرفين الانحياز للطرف الصحيح، وإذا لم يحدث حل جذري لتلك الأمور يكون الامر منتهيا بينهم.

وأكد خبير العلوم السلوكية، ضرورة إدراك الزوجين خطورة التعصب أمام الاطفال، لان ذلك سيؤدى الى حدوث اضطراب نفسي سينتج عنه الكثير من المساوئ مع مرور الوقت، بالإضافة إلى شعورهم بالخوف غير المبرر من قبل الأهل.
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