شاهد.. أول ظهور علنى لعمة زعيم كوريا الشمالية بصحبته منذ إعدام زوجها قبل 6 سنوات

عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات حية لأول ظهور لكيم كيونغ - هوي عمة الزعيم كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية منذ أكثر من 6 سنوات، بعد إعدام الزعيم لزوجها.





وكشفت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم (الأحد)، عن أول ظهور علني لكيم كيونغ - هوي عمة الزعيم كيم جونغ أون منذ أكثر من 6 سنوات.





وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون حضر حفلًا موسيقيًا بمناسبة يوم رأس السنة القمرية الجديد، أمس (السبت)، على مسرح سامغيون في بيونغ يانغ مع زوجته ري سول جو.





وأضافت «الوكالة الكورية الشمالية»، التي يتم متابعتها في سيول، أن كيم كيونغ - هوي، أرملة الراحل جانج سونج ثايك، شاركت القائد وزوجته الحضور.





وتم إعدام جانغ، الذي كان يُعتبر الرجل الثاني في بيونغ يانغ، في ديسمبر 2013، بتهمة الخيانة، ولم تظهر كيم كيونغ - هوي علانية منذ ذلك الحين، ما أدى إلى تكهنات بأنها لاقت مصير زوجها، وفقًا لـ«وكالة أنباء يونهاب» الكورية الجنوبية.





وكانت دائرة المخابرات الوطنية في سيول أبلغت الجمعية الوطنية في أغسطس 2017 بأنها كانت تقيم بالقرب من بيونغ يانغ، وأنها تتلقى العلاج الطبي من مرض السكري، وفقًا لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».





يذكر أن كيم كيونغ - هوي هي ابنة مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، وأخت الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، وتم تجريدها من مناصب حكومية رئيسية بعد إعدام زوجها غير المتوقع.