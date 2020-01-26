القومى للمرأة ينظم تدريبًا لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية فى التعامل مع المرأة المعنفة

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تدريبًا "لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية فى التعامل مع المرأة المعنفة" بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 26 الى 28 يناير 2020 وتستهدف عدد 20 من الأطباء وفريق التمريض بمستشفى جامعة أسيوط والذى سيتولى الإشراف على عمل وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات الذى سيتم افتتاحها فى الجامعة.





وقد أدار فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية كل من الدكتور بهاء شوكت مستشار دولى للصحة الإنجابية وتصميم المناهج، والدكتور أسامة محمود مستشار وزارة الصحة لرعاية الأمومة والطفولة.





عرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار الجانب الصحى بوحدة مناهضة العنف بالمجلس فى الجلسة الافتتاحية دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المراة ومحور الحماية فى استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى يأتي من بينها افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات فى المستشفيات الجامعية في ثلاث محافظات الى جانب خدمات التوعية والتدريبات لكل القطاعات التى تتعامل مع قضايا المرأة.





ومن جانبه قام الدكتور بهاء شوكت الدورة التدريبية بالتعريف بالدورة التدريبية وما تشمله من موضوعات كالتعريف بالعنف ضد المرأة و ادوار مقدمى الرعاية الصحية للسيدات المعنفات، وعرض الفئات الأكثر عرضة للعنف ضد المرأة وما هى التصورات والمعتقدات التى تؤثر على رعاية الناجيات.





وكيفية التعرف على المعنفة ودعم الخط الأول وتقييم المخاطر والرعاية الإكلينيكية للناجيات من الاعتداء الجنسى ومبادئ الفحص الطبى الشرعى فى حالات الاعتداء الجنسى، وتجارب الناجيات منه.