رسميا.. الأهلي يوافق على إعارة صلاح محسن لـ سموحة لمدة 6 أشهر





وانضم صلاح محسن إلى الأهلي قادما من إنبي موسم 2018-2019 مقابل 20 مليون جنيه لمدة 4 مواسم





ويلتقى الأهلى اليوم النجم الساحلى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .





ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر بـ 9 نقاط والهلال السودانى صاحب المرتبة الثانية بـ 9 نقاط أيضا

وافق النادي الأهلي، على إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم محسن صالح إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر مقابل مليون و250 ألف جنيه.