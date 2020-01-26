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رياضة

رسميا.. الأهلي يوافق على إعارة صلاح محسن لـ سموحة لمدة 6 أشهر

الأحد 26/يناير/2020 - 03:22 م
صلاح محسن
صلاح محسن
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ياسمين تيسير
وافق النادي الأهلي، على إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم محسن صالح إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 6 أشهر مقابل مليون و250 ألف جنيه. 

وانضم صلاح محسن إلى الأهلي قادما من إنبي موسم 2018-2019 مقابل 20 مليون جنيه لمدة 4 مواسم 

ويلتقى الأهلى اليوم النجم الساحلى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر بـ 9 نقاط والهلال السودانى صاحب المرتبة الثانية بـ 9 نقاط أيضا 
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