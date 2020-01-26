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فن

بـ قبلة على كتاب على غزلان.. منة عرفة تثير الجدل من جديد.. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 03:57 م
منة عرفة وعلى غزلان
منة عرفة وعلى غزلان
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة منة عرفة جدلا واسعا من خلال مقطع فيديو جديد تم تداوله لها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 
وظهرت منة عرفة فى الفيديو تحمل فى يدها كتاباً بعنوان "مدمن نجاح" للدكتور على غزلان وقامت بعدها بتقبيل الكتاب وهو الأمر الذى دفع البعض للتأكيد على أن هناك علاقة تجمع بينهما فى الوقت الذى تنفى فيه منة عرفة ذلك. 

كانت الفنانة الشابة منة عرفة، قد ظهرت في احدى الصور التي نشرها اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار وذلك، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة لـ منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على احد الشواطئ بمايوه أسود جريء.

ونشر اليوتيوبر على غزلان فيديو يجمعه بمجموعة من أصدقائه عبر خاصية الستوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهم يعلنون خطوبته لـ الفنانة الشابة منة عرفة.

وظهر الفنان عمرو عبد العزيز وهو يقول: "خطب البنت خطبت البنت"، ليرد علي غزلان خلال الفيديو وبجواره منة عرفة "اتفضحنا"، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تأكيدا لخبر خطوبتهما الذي أشعل مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية.

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