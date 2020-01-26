بـ قبلة على كتاب على غزلان.. منة عرفة تثير الجدل من جديد.. شاهد

أثارت الفنانة منة عرفة جدلا واسعا من خلال مقطع فيديو جديد تم تداوله لها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت منة عرفة فى الفيديو تحمل فى يدها كتاباً بعنوان "مدمن نجاح" للدكتور على غزلان وقامت بعدها بتقبيل الكتاب وهو الأمر الذى دفع البعض للتأكيد على أن هناك علاقة تجمع بينهما فى الوقت الذى تنفى فيه منة عرفة ذلك.





كانت الفنانة الشابة منة عرفة، قد ظهرت في احدى الصور التي نشرها اليوتيوبر على غزلان، وهي تنظر إليه بلهفة، وترتدي الدبلة في يدها اليمنى، ما جعل البعض يرجح الأخبار التي انتشرت حول خطبتهما، على الرغم من إنكار منة لهذه الأخبار وذلك، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جريئة لـ منة عرفة، عبر وسائل السوشيال ميديا وهي تجلس على احد الشواطئ بمايوه أسود جريء.