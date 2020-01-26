الزمالك يحسم بشكل نهائي مصير محمد عواد مع الفريق الأول

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم منذ استبعاده من المباريات عقب مشاركته لآخر مرة مع الفريق أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق العسكري بنتيجة 3-2.





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الإبقاء على عواد حتى نهاية الموسم الجاري وتأجيل مناقشة أي عرض له بشكل رسمي.





جاء قرار إدارة الزمالك بناء على رغبة إدارة الكرة بالنادي التي رفضت التفريط في أي لاعب داخل الفريق وذلك رغم تواجد 3 حراس وهم محمد أبو جبل وجنش ومحمد صبحي لكنهم تمسكوا باستمرار محمد عواد.





ويستعد الزمالك لملاقاة فريق وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.