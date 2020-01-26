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تعليم

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تجدد اعتماد الجامعة الأمريكية

الأحد 26/يناير/2020 - 04:00 م
الهيئة القومية لضمان
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
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ياسمين بدوي

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء  قرارا بتجديد اعتماد الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال جلسته رقم ١٩٧.


وصرحت د. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأن الجامعة الأمريكية قد تقدمت بطلب لتجديد اعتمادها من الهيئة بعد انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد الذي حصلت عليه منذ خمس سنوات أى بعد مرور المدة القانونية له.

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وقامت الهيئة بإجراء زيارة الاعتماد بالإستعانة بنخبة من رؤساء هيئات ضمان الجودة ورؤساء جامعات وخبراء دوليين حيث ضم الفريق كل من: الأستاذة الدكتورة نادية بدراوي عضو مجلس ادارة الهيئة سابقا – والأستاذة الدكتورة تهاني يوسف عضو مجلس ادارة الهيئة سابقا – الأستاذ الدكتور احمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية – الدكتور نويل  سالو رئيس هيئة الجودة بدولة نجيريا – الدكتورة جيفي ماكورا رئيس هيئة الحودة بدولة موزمبيق.

 

وأوضحت يوهانسن بأن الجامعة الأمريكية تعد أول جامعة تتقدم للاعتماد في مصر وحصلت علي الاعتماد عام 2010 رغم أن الجامعة الأمريكية حاصلة علي الاعتماد من الميدل ستات وهي جهة اعتماد للتعليم العالي بالولايات المتحدة الامريكية وتستعد الأن جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط للتقدم للاعتماد من الهيئة.

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