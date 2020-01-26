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فن

أخبار الفن | أيمن بهجت قمر يسب جمهوره.. ابنة ماجد المصري تكشف عن سبب مخاوفها منه

الأحد 26/يناير/2020 - 04:06 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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قسم الفن
نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية:

شنّت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما شرسا على الفنان إيهاب توفيق بعد إحيائه حفلا غنائيا عقب مرور أيام قليلة على وفاة والده مخنوقا في حريق فيلته. 


تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال عشاء ما قبل حفل الجرامي الذي أقيم أمس السبت، بحضور نجوم ونجمات هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.


فاجأت ماهيتاب المصرى ابنة الفنان ماجد المصرى، جمهورها بممارسة رياضة الملاكمة حيث تقوم بتدريب اللاعبين على رياضة الملاكمة وهو أمر تفاجئ به أسرتها.

يتميز الشاعر أيمن بهجت قمر بصراحته المفرطة في الأمور الجيدة والسلبية على حد سواء، ولذلك وجه إنذارا لمتابعيه على موقع التدوين الاجتماعي "توتير" أنه في حال تطاول أحد عليه بالسباب لن يسكت وسوف يتخذ رد فعل عنيف ضده.


كشف مصدر مقرب من النجمة العالمية تايلور سويفت تغيبها عن حضور حفل توزيع جوائز الـ جرامي الموسيقية في دورته الـ65، بدون إبداء السبب وراء ذلك.
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