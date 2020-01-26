إعلامية تهاجم إيهاب توفيق بسبب حفله عقب أيام قليلة من وفاة والده

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما شرسا على الفنان إيهاب توفيق بعد إحيائه حفلا غنائيا عقب مرور أيام قليلة على وفاة والده مخنوقا في حريق فيلته.

وكتبت مي العيدان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الفنان إيهاب توفيق في حفل الجمعة يغني ويرقص مع الجمهور بعد أسبوعين من وفاة أبوه.. باين عليك الحزن يا ابني.. ما يقهرني إلا اللي يقول الحزن بالقلب".

قام الفنان إيهاب توفيق بإحياء حفل في أحد الملاهي الليلية بالقاهرة، بعد وفاة والده بأسبوع واحد.

جدير بالذكر أن حريقا قد نشب صباح الخميس قبل الماضى، داخل فيلا الفنان إيهاب توفيق، مما أدى إلى مصرع والده أحمد توفيق، متأثرا بالاختناق نتيجة الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وقام الفنان إيهاب توفيق بدفن والده إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.

وأقيم العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، يوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري.