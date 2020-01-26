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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنوفية

الأحد 26/يناير/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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محمد امين
لقي موظف ونجلته مصرعهما وأصيبت نجلته الأخرى وزوجته في حادث اصطدام سيارة بشجرة بطريق بركة السبع وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث حيث اصطدمت سيارة ملاكي بشجرة على طريق بركة السبع 

وبالانتقال والفحص تبين مصرع قائد السيارة ح. ر 53 عاما مقيم بمدينة أكتوبر، ونجلته ه. ح 11 عاما ، بينما أصيبت ه.ح 26 سنة نجلته بكسر بالحوض ولا يمكن استجوابها ، كما أصيبت م. ع زوجته باشتباه نزيف داخلي. 

 وتم نقل المصابين والوفيات للمستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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