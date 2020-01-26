بطول 700 كيلو.. تغطية بورسعيد بشبكة غاز طبيعي بالكامل

في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل. تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة،





واستمع الملا ومرافقوه الي عرض توضيحي من المهندس ياسر بهنس رئيس شركة تاون جاس المنفذة للمشروعات حول ما تم انجازه حتي الآن موضحا انه تم الانتهاء من اعمال الشبكات بحي العرب والمناخ بعد تنفيذ شبكات توزيع الغاز بالحي بنسبة ١٠٠٪ وتخدم ١٠ الاف عميل، وانه جار التوصيل الى 3300 عميل بعد البدء فى اجراءات التعاقد.





وأضاف "بهنس" انه تم كذلك تنفيذ شبكات التوزيع بالكامل فى العديد من المناطق تشمل المناطق العشوائية التى تم تطويرها من جانب محافظة بورسعيد فى كل من القابوطى وزرزارة واللبانة ومساكن النصر وعزبة ابوعوف لنحو 7 آلاف عميل وتحويلهم للعمل بالغاز فور التعاقد، وكذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لنحو 10 الاف عميل فى مشروع الحي الاماراتى ومشروع مرسى اللنش وجنوب بورسعيد وشرق الحاسب الآلى.





وعن الموقف الاجمالى لمشروعات الشركة بالمحافظة أوضح بهنس ان المحافظة تمت تغطيتها بالكامل بشبكة توزيع الغاز الطبيعى بطول 700 كم لتأمين الغاز لجميع العملاء والمنشآت الصناعية والتجارية ويبلغ عدد العملاء المستفيدين بالغاز الطبيعى نحو 172 الف عميل بالاضافة الى 25 الف عميل فى مدينة بورفؤاد التى يصلها الغاز من خلال التعدية المنفذة اسفل قناة السويس .





كما استعرض رئيس تاون جاس ما قامت به الشركة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل من خلال مناطق عملها في ٥ محافظات كبرى وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبور سعيد ، مشيرا إلي توصيل مليون وحدة سكنية بالمحافظات الخمس خلال السنوات الخمس الأخيرة تمثل ٣٠٪ من إجمالي ما تم توصيله في مصر منذ بدء النشاط بالإضافة إلى توصيل ٦٠٠ مصنع وقمينة طوب ومحطة كهرباء ومحطة تموين سيارات.





وأضاف أن الشركة تحقق للعام الثاني على التوالي معدلات غير مسبوقة للتوصيل بلغت لأول مرة ٣٠٠ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٩ الي جانب ٢٨٣ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٨ ، موضحًا أن مبادرة الوزارة لتقسيط تكلفة التوصيل علي ٦ سنوات كان لها أبلغ الأثر في تحقيق ذلك ، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/١٩ بالتوصيل الي ٣٢ منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظات التي تعمل بها الشركة .



