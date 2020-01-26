تعليمات للمسافرين وتوعية للعاملين.. المطارات المصرية تشدد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا

وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إدارات السلامة والصحة المهنية لمتابعة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بجميع صالات المطارات المصرية.

كما أصدر محمد سعيد محروس، تعليمات لادارات التدريب بعقد ندوات توعوية للعاملين بالمطارات المصرية للوقاية من الفيروس وتهيب الشركة القابضة لجميع العاملين في المطارات المصرية بضرورة اتباع التعليمات التالية للوقاية والتعامل مع حالات الإشتباه في فيروس كورونا:

• غسل اليدين بشكل متكرر خاصة بالماء والصابون بعد الاتصال المباشر مع المسافرين .

• تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس او السعال وغسيل اليدين مباشرة بعد ذلك.

• اتباع السلوكيات الصحية السليمة من طعام مناسب و تمارين منتظمة وراحة كافية.

• تهوية المكان بشكل مناسب سواء في المنزل او المكتب وفتح النوافذ من وقت لاخر .

• استعمال المناشف التي تستعمل لمرة واحدة .

• الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المطارات المصرية والتعاون معهم في كل ما يخص الوقاية من الفيروس.

• متابعة بيانات وزارة الصحة بخصوص التطورات الخاصة بالمرض.