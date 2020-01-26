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رياضة

قناة تذيع مباراة نهائي إفريقيا لليد بين مصر وتونس.. تعرف عليها

الأحد 26/يناير/2020 - 06:30 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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إسماعيل محمود
أعلنت القناة الوطنية التونسية الأولى ، رسميًا نقلها لمباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ، بين منتخبي مصر وتونس والتي تنطلق بعد قليل.

و تتواجد القناة على قمر النايل سات 7 غرب تردد : 11513 ، معدل الترميز : 27500 ، الاستقطاب :عمودي ( V)  ، على قمر بدر 26 شرق (عرب سات) التردد: 12683 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي ، وعلى قمر الهوت بيرد 13 شرق (الأوروبي) التردد: 10872 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي

وتنطلق مباراة منتخبي مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في السابعة مساء ، على صالة قصر الرياضة بمدينة رادس ، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لأولمبياد طوكيو 2020.
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