قناة تذيع مباراة نهائي إفريقيا لليد بين مصر وتونس.. تعرف عليها





و تتواجد القناة على قمر النايل سات 7 غرب تردد : 11513 ، معدل الترميز : 27500 ، الاستقطاب :عمودي ( V) ، على قمر بدر 26 شرق (عرب سات) التردد: 12683 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي ، و على قمر الهوت بيرد 13 شرق (الأوروبي) التردد: 10872 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي





وتنطلق مباراة منتخبي مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في السابعة مساء ، على صالة قصر الرياضة بمدينة رادس ، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لأولمبياد طوكيو 2020.

أعلنت القناة الوطنية التونسية الأولى ، رسميًا نقلها لمباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ، بين منتخبي مصر وتونس والتي تنطلق بعد قليل.