ممرضة تزعم إصابة 90 ألف مواطن بفيروس الكورونا القاتل منذ تفشيه بمدينة ووهان.. فيديو

زعمت ممرضة تعالج المرضى في مدينة ووهان الصينية أن 90،000 شخص قد أصيبوا بالفعل بفيروس الكورونا الجديد بالصين، وأن اعداد المرضى أكثر بكثير من الرقم البالغ 1975 الذي أصدره المسؤولون الحكوميون.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ظهر تحذيرها الممرضة من مركز تفشي المرض بالصين، في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة الصينية اتهامات بمراقبة الانتقادات التي تطلق على سلبيتها لمعالجة المرض من أجل التخفيف من حدة الأزمة.





وافادت الصحيفة ان فيروس الكورونا القاتل ولد في الصين، حيث أصاب أكثر من 1970 شخصًا وقتل 56 ، في حين يتفشى الفيروس في جميع أنحاء العالم.





وقالت الممرضة التي لم تكشف هويتها في مقطع فيديو شوهد على الإنترنت "أنا في المنطقة التي بدأ فيها فيروس كورونا، أنا هنا لأقول الحقيقة، حتى هذه اللحظة ، أصيب في مقاطعة هوبى ، بما في ذلك منطقة ووهان ، وحتى الصين ، حوالي 90،000 شخص بفيروس كورونا.





فيما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم السبت أن الرئيس الصينى شي جين بينغ قال إن البلاد تواجه وضعا خطيرا ، وعقد اجتماعا للمكتب السياسي حول تدابير مكافحة تفشي المرض.