ذا صن: الملكة إليزابيث عرضت على الأمير هاري وميجان سحب ألقابهما الملكي قبل الزفاف

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تقديم الملكة اليزابيث عرضا لـ الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل من أجل الحرية في العيش بدون القبهم الملكية قبل زفافهما، ولكن ميجان كانت سعيدة في البداية بأنها ستتوقف عن التمثيل وتنضم إلى العمل الملكي.









وقالت مصادر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه قبل الزفاف الملكي للأمير هاري والميجان والذي أقيم في شهر مايو عام 2018، قدمت الملكة هذا العرض لميجان والذي يتضمن أن يكون لها الحرية الكاملة في استمرار بمهنة التمثيل.









كانت الملكة تأمل بهذا العرض أن التمثيل سيساعد ميجان على الاندماج بسلاسة وسط الحياة الملكية ، ولكن قالت النجمة الامريكية ميجان حينها انها تريد اعتزال التمثيل لأنها كانت تريد العمل مع أعضاء العائلة المالكة.









وفي الأسبوع الماضي، أعلن قصر باكنجهام أن بداية من الربيع القادم، سيتوقف هاري وميجان عن استخدام ألقاب صاحب السمو الملكي وسينسحبان من الواجبات الملكية ، بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية.