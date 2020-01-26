AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ذا صن: الملكة إليزابيث عرضت على الأمير هاري وميجان سحب ألقابهما الملكي قبل الزفاف

الأحد 26/يناير/2020 - 06:08 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تقديم الملكة اليزابيث عرضا لـ الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل من أجل الحرية في العيش بدون القبهم الملكية قبل زفافهما، ولكن ميجان كانت سعيدة في البداية بأنها ستتوقف عن التمثيل وتنضم إلى العمل الملكي.



وقالت مصادر لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه قبل الزفاف الملكي للأمير هاري والميجان والذي أقيم في شهر مايو عام 2018، قدمت الملكة هذا العرض لميجان والذي يتضمن أن يكون لها الحرية الكاملة في استمرار بمهنة التمثيل.



كانت الملكة تأمل بهذا العرض أن  التمثيل سيساعد ميجان على الاندماج بسلاسة وسط الحياة الملكية ، ولكن قالت النجمة الامريكية ميجان حينها انها تريد اعتزال التمثيل لأنها كانت تريد العمل مع أعضاء العائلة المالكة.



وفي الأسبوع الماضي، أعلن قصر باكنجهام أن بداية من الربيع القادم، سيتوقف هاري وميجان عن استخدام ألقاب صاحب السمو الملكي وسينسحبان  من الواجبات الملكية ، بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمير هاري وميجان ماركل يرفضان حضور استقبال ترامب في باكينجهام

الملكة إليزابيث تشعر بخيبة أمل بعد بيان الأمير هاري ميجان بالتنحي.. لهذا السبب

ملكة بريطانيا تشكل فريقا لبحث قرار الأمير هاري وزوجته

لحظة وصول الملكة إليزابيث بعد استدعائها للأمير هاري.. فيديو

الأمير هاري يعود إلى القصر الملكي في هذه الحالة

ملكة بريطانيا : هاري وميجان لن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي"

ترشيحاتنا

قصة حفيدة توفيق الدقن وإحياء أولى حفلاتها أمام الرئيس السيسي .. فيديو

اخبار الرياضة | مهاجم منتخب مصر على رادار أستون فيلا.. كاف يحسم إيقاف شيكابالا.. رسالة تركي آل الشيخ

الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

بعد العملية الجراحية.. صابر الرباعي يساند تركي آل الشيخ بدعاء

باللون الأسود.. شاهد ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة من باريس

رغم ظهور التعب والإرهاق.. تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر