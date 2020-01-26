خوفا من كورونا.. منطقة الخليج تعلن حالة الطوارئ.. والدول تدعو مواطنيها لمغادرة الصين.. وشي جين بينج يطالب الجميع بالتكاتف لمواجهة الفيروس الجديد

البحرين تدرس إجلاء 800 شخص من الصين

الإمارات تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

بالكاميرات الحرارية.. الكويت تستعد لفيروس كورونا الجديد

عمان والسعودية تستنفران لمواجهة كورونا الجديد





يعيش العالم - وفي القلب منه- دول منطقة الخليج حالة من الهلع والفزع الشديدين وذلك بسبب الفيروس الجديد الذي يضرب الأوساط الصينية، مما دفع الجميع لإعلان حالة الطوارئ في المطارات والموانئ خوفا من انتقال الفيروس إليها وإصابة مواطنيها.





فقد أعلنت مملكة البحرين، أنها تدرس إجلاء رعاياها من الصين والبالغ عددهم نحو 800 شخص، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.





وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد: "في ظل انتشار فيروس كورونا في مناطق متفرقة من الصين، وتسارع التطورات حيال سرعة انتشاره، فإن الوزارة حاليا تتدارس خطة إجلاء الرعايا البحرينيين من جمهورية الصين الشعبية، وعددهم 800 شخص، أغلبهم طلاب"، وذلك حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.





والمحت الصحيفة إلى تصريحات السفير البحريني لدى الصين أنور العبد الله، بأن "السفارة تلقت عدة اتصالات من طلاب بحرينيين يرغبون في العودة إلى ديارهم"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي منهم في منطقة ووهان، التي انتشر منها الفيروس القاتل".









وبدورها دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، المواطنين إلى اتباع إرشادات الوقاية من فيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا" الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة، وذلك حرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار الفيروس.





وحثت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، المواطنين الموجودين في الدول المتأثرة من الفيروس، على اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظًا على سلامتهم، والتواصل في الحالات الطارئة مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو على رقم مركز اتصال الوزارة: 0097180044444، داعية للتسجيل في خدمة تواجدي.





كما كشف مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الكويتية الدكتور فهد الغملاس عن تشغيل الكاميرات الحرارية وكارت المراقبة الصحي لفحص القادمين إلى الكويت من الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، منذ الخميس الماضي.





أوضح الغملاس، لـ "الجريدة الكويتية "، إن 6 كاميرات حرارية تعمل في مطارَي الكويت الدولي، والشيخ سعد العبدالله، ومبنيي طيران الجزيرة، والخطوط الجوية الكويتية.





تخذت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة ، إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات السعودية.





وتشمل تلك إجراءات الرحلات المباشرة وغير المباشرة؛ وذلك بهدف التأكد من خلوّ المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.





وجاءت تلك التدابير منذ أن تم إعلان ظهور الفيروس.





كما أصدرت الهيئة تعميمًا للمطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالسعودية، يشدِّد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بجانب أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وخصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.





أعلنت سفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية الصين الشعبية، أن جميع الطلبة العمانيين المقيمين بالصين "بخير" بعد بدء تفشي فيروس "كورونا"، مؤكدة أن أوضاعهم "جيدة لا تستدعي القلق"، وأنها تتابع أحوال الطلبة الصحية بشكل مستمر.





وقالت السفارة العُمانية بالصين، إنها تابعت الطلبة المقيمين هناك، واطمأنت على حالتهم الصحية ودعتهم إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية الصينية للتعامل مع هذا الوباء، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل إصابات بين صفوف الطلبة حتى الآن.





وكانت وزارة الصحة العُمانية قد أكدت عدم تسجيل أي حالة مرضية لفيروس "كورونا" في السلطنة، وتتابع الوزارة عن كثب مستجدات الوضع الوبائي منذ ظهوره في الصين.





وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والاحترازات الوقائية اللازمة لمعاينة وتشخيص وفرز الحالات التنفسية الحادة المعمول بها في المؤسسات الصحية.





واتخذت مطارات عُمان إجراءات في ما يخص وضع الوسائل التوعوية بالمرض وتجنب اختلاط الحالات المشتبه بها ببقية المسافرين، وتوفير شاشات ولوائح العرض بالمطار للتعريف بالفيروس مع الإرشادات والنصائح التي يجب اتباعها خلال فترة السفر.





يأتي ذلك بعد تعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة ووهان التابعة لمقاطعة هوبي الصينية، ووفقًا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين فإن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس الجديد الذي يشبه الالتهاب الرئوي ارتفع إلى 56 شخصًا على الأقل، وبلغ عدد الإصابات 1975 إصابة.





وفي الوقت ذاته فقد قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم "السبت" إن السيطرة على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا الجديد) والوقاية منه، هي المهمة الرئيسة الأولى للبلاد في المرحلة الحالية.





جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم، لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا الجديد) وذلك برئاسة الرئيس الصيني الذي يشغل أيضا منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.



