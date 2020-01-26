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تكنولوجيا

Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds

الأحد 26/يناير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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كريم جمال
قررت شركة نوكيا الفنلندية العريقة دخول سباق المنافسة على السماعات اللاسلكية، بكشفها عن سماعتها Nokia Power Earbuds BH-605، والتى تأتى بتصميم مختلف عن باقى السماعات المنافسة فى الأسواق.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تأتى سماعة Nokia Power Earbuds BH-605 بغطاء شاحن سعة 3000 ميللى أمبير ، وهى سعة عملاقة لسماعة لاسلكية توفر لك تجربة إستخدام أطول وقت ممكن.

أما تصميم المساعة نفسها فهو من البلاستيك الفاخر وعليه طبقة من الزجاج السائل من أجل إضافة لمعة فاخرة، إلا أن إستخدامها لفترات طويلة قد يسبب بعض الآلام.

وتوفر سماعة Nokia Power Earbuds BH-605 تجربة إستماع جيدة للغاية، كما أنها تعمل بشاحن من نوع USB-C، ويمكنك الحصول عليها باللون الأسود فقط.

جدير بالذكر أن سعر سماعة Nokia Power Earbuds BH-605 يبلغ 90 يورو، ما يعادل 1550 جنيهًا مصريًا.
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
Nokia تدخل السباق وتكشف عن سماعتها اللاسلكية Power Earbuds
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