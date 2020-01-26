انطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بعد سقوط 4 صواريخ.. فيديو

سقطت قذائف هاون على محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.





وبحسب وسائل الإعلام فإن 4 صواريخ كاتيوشا قد سقطت في محيط المنطقة الخضراء.





وأطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بينها السفارة الأمريكية، بعد سقوط الصواريخ. بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو.





فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الجديد.





وشهدت المنطقة ذاتها، صباح اليوم، سقوط ثلاث قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وانطلقت صافرات الإنذار داخل المنطقة بعد القصف الصاروخي.



