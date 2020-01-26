AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بعد سقوط 4 صواريخ.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 06:55 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
سقطت قذائف هاون على محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب وسائل الإعلام فإن 4 صواريخ كاتيوشا قد سقطت في محيط المنطقة الخضراء.

وأطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بينها السفارة الأمريكية، بعد سقوط الصواريخ. بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو.

فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الجديد.

وشهدت المنطقة ذاتها، صباح اليوم، سقوط ثلاث قذائف هاون في محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد،  وانطلقت صافرات الإنذار داخل المنطقة بعد القصف الصاروخي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط صارخ في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

تعرض مطار عسكري بالعاصمة العراقية بغداد لقصف صاروخي.. فيديو

تحرك كبير من الأمن العراقي بعد استهداف معسكر مطار بغداد

أول فيديو لـ لحظة سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

بعد استهداف المنطقة الخضراء..صافرات الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية بـ بغداد

إصابة 4 في قصف صاروخي على قاعدة بلد الأمريكية في العراق

ترشيحاتنا

ليفربول ضد شروسبري تاون.. صلاح على دكة بدلاء الريدز في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

خارج الديار.. الأهلي يفشل في زيارة مرمى الهلال أفريقيًا

إنقاذ عمارات العبور من كارثة بعد احتراق معرض موبيليا .. صور

بتكلفة 21 مليون جنيه استرليني.. كل ما تريد معرفته عن قصر هاري وزوجته ميجان في كندا

الجمهور لـ ميريهان حسين: أنتي عاوزة الضرب.. شاهد السبب

بث مباشر.. مباراة مصر وتونس في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جرئ.. شاهد سارة نخلة بـ إطلالة مثيرة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة