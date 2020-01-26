المقاولون يهدد صدارة الأهلي بعد الفوز على طنطا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

عزز فريق المقاولون العرب موقعه في وصافة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه بـ ثنائية في شباك طنطا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من ترتيب الدوري.





الفوز رفع رصيد المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس إلى 32 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى، ليقلص الفارق مع الأهلى ويصبح مصدر تهديد قوى للفريق الأحمر، في الوقت نفسه توقف رصيد طنطا عند النقطة 13 فى المركز الثالث عشر.





ويتصدر الأهلي صدارة جدول المسابقة بـ36 نقطة، ويأتي المقاولون فى المركز الثاني برصيد 32 نقطة ، ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 25 نقطة ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 24 نقطة .