الغاز الطبيعي المصري.. «البترول» تغطي بورسعيد بشبكة 700 كيلو.. توصيل الخدمة لمليون وحدة في 5 محافظات.. وقريبا في 32 منطقة جديد عبر تاون جاس

- البترول تغطي بورسعيد بشطة غاز طبيعي بطول 700 كيلو عبر شركة تاون جاس

- ياسر بهنس: توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية بخمس محافظات خلال السنوات الخمس الأخيرة

- 25 الف عميل فى مدينة بورفؤاد يصلهم الغاز من خلال التعدية المنفذة أسفل قناة السويس

- ٣٢ منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظات التي تعمل بها تاون جاس





أكد المهندس ياسر بهنس، رئيس شركة تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات بحي العرب والمناخ بمحافظة بورسعيد، بعد تنفيذ شبكات توزيع الغاز بالحي بنسبة ١٠٠٪ وتخدم ١٠ آلاف عميل، وأنه جارٍ التوصيل إلى 3300 عميل بعد البدء فى إجراءات التعاقد.





وأضاف "بهنس"، أثناء كلمة ألقاها أمام وزيرى البترول والرياضة ومحافظ بورسعيد، أنه تم كذلك تنفيذ شبكات التوزيع بالكامل فى العديد من المناطق تشمل المناطق العشوائية التى تم تطويرها من جانب محافظة بورسعيد فى كل من القابوطى وزرزارة واللبانة ومساكن النصر وعزبة أبو عوف لنحو 7 آلاف عميل وتحويلهم للعمل بالغاز فور التعاقد، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى لنحو 10 آلاف عميل فى مشروع الحي الاماراتى ومشروع مرسى اللنش وجنوب بورسعيد وشرق الحاسب الآلى.





وعن الموقف الاجمالى لمشروعات الشركة بالمحافظة أوضح بهنس ان المحافظة تمت تغطيتها بالكامل بشبكة توزيع الغاز الطبيعى بطول 700 كم لتأمين الغاز لجميع العملاء والمنشآت الصناعية والتجارية ويبلغ عدد العملاء المستفيدين بالغاز الطبيعى نحو 172 الف عميل بالاضافة الى 25 الف عميل فى مدينة بورفؤاد التى يصلها الغاز من خلال التعدية المنفذة اسفل قناة السويس .





كما استعرض رئيس تاون جاس ما قامت به الشركة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل من خلال مناطق عملها في ٥ محافظات كبرى وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبور سعيد ، مشيرا إلي توصيل مليون وحدة سكنية بالمحافظات الخمس خلال السنوات الخمس الأخيرة تمثل ٣٠٪ من إجمالي ما تم توصيله في مصر منذ بدء النشاط بالإضافة إلى توصيل ٦٠٠ مصنع وقمينة طوب ومحطة كهرباء ومحطة تموين سيارات.





وأضاف أن الشركة تحقق للعام الثاني على التوالي معدلات غير مسبوقة للتوصيل بلغت لأول مرة ٣٠٠ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٩ الي جانب ٢٨٣ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٨ ، موضحًا أن مبادرة الوزارة لتقسيط تكلفة التوصيل علي ٦ سنوات كان لها أبلغ الأثر في تحقيق ذلك ، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/١٩ بالتوصيل الي ٣٢ منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظات التي تعمل بها الشركة .





و تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.



