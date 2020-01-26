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توك شو

أحمد موسى يطالب بالكشف على المقاول محمد علي: مريض نفسي وسليط اللسان

الأحد 26/يناير/2020 - 08:40 م
أحمد موسى ومحمد علي
أحمد موسى ومحمد علي
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حمزة شعيب

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب المصرى لاينسى كل الخونة والمخربين، وسـ يعريهم كما عري محمد على بالامس بعد دعواته الفاشلة للتظاهر فى 25 يناير.


وألقى موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، بصور قادة الإخوان تحت حذائه، قائلا:"هو ده مكان تحت بيادة الشعب المصري، وانا عملت كده بناءا على طلب جمهورنا".


وأشار أحمد موسى إلى أن  الشعب المصري أثبت وعيه بالأمس وقضى على دعوات الإخوان الفاشلة، معقبا:"إعلام وقادة الإخوان أخذوا بالأمس درسا لن ينسوه طوال حياتهم".


ولفت موسى إلى أن قادة الإخوان سينقلبون على المقاول الهارب بعد فشلهم فى حشد المتظاهرين.


وطالب موسى الأخصائيين النفسيين بالكشف الطبي على محمد على لتشخيص حالته النفسية، قائلا: "مريض نفسى وسليط اللسان ومترباش فى بيته".


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