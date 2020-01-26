مصرع 4 وإصابة شخصين في تصادم بسوهاج.. صور

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في الكيلو ٣٥ دائرة مركز أخميم بسوهاج، تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكي ما نتج عنه مصرع ٤ اشخاص وإصابة شخصين.





وتبين من المعاينة والفحص احتراق السيارتين عقب استخراج الجثث والمصابين، وتم نقل الجثث لمستشفي أخميم، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث تصادم علي طريق البحر الأحمر بمنطقة الكيلو ٣٥ دائرة مركز أخميم ، وانتقل إلي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث مركز أخميم، ، وتبين من الفحص تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكي.





اسفر الحادث عن مصرع كل من كرستين صموئيل سدراك، ٣٠ عاما، عبد الملاك يعقوب عاذر، ٥٦ عاما، ميخائيل عياد فهيم، ٤٦ عاما، جمال سفين حلمي، ٣٥ عاما، وأصيب كل من محمد قنديل محمد، ٤١ عاما، روماني سيفين حلمي، ٤٣ عاما مصابين بكسور وجروح متفرقة.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.







