AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ندوة بمعرض الكتاب: الأزهر يولي اهتماما بالغا بالخطاب الإعلامي الإيجابي

الأحد 26/يناير/2020 - 09:38 م
الخطاب الإعلامي وأثره
الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع ندوة بمعرض الكتاب
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الخطاب الإعلامي وأثره في المجتمع" بحضور الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، والإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية علا شوشة، أدارها الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

وأكد الدكتور رضا أمين، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف، باعتباره المؤسسة الدينية الرائدة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في مصر والعالم،  فإنه يولى اهتماما بالغا بالخطاب الإعلامي الإيجابي، لما له من دور كبير في نشر الخطاب الديني المعتدل، موضحًا أن الكلمة الطيبة تصنع إعلاما ذو تأثير إيجابي.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن الخطاب الإعلامي لابد أن يكون خطابا متزنا، يرعى مصلحة المجتمع، ويحافظ على قيمه وأخلاقه، منوهًا بأن الجمهور مسؤول عن انتقاء المادة الإعلامية التي يتعرض لها، بما لا يتنافى مع قيمه وثوابته الدينية ورموز مجتمعه.

بدوره، أشار الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إلى أن الخطاب الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحويه من سلبيات وإيجابيات، أصبح هو المؤثر في الوقت الحالي، بعد عزوف الجمهور، وخاصة الشباب، عن استخدام وسائل الإعلام التقليدية.

وطالب بضرورة اهتمام أجهزة الإعلام بإنشاء منصات رقمية تدعم صناعة المحتوى الهادف، وتجذب المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعظيم الاستفادة من دورهم الجماهيري، بما يدعم الأهداف  والقيم والسلوكيات المعتدلة، مشيدا بتجربة الأزهر في تأهيل مجموعة من الدعاة الجدد الذين أثروا المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أوضحت الإعلامية، علا شوشة، أن الخطاب الإعلامي لا يقتصر فقط على المحتوى المقدم، بل يتعدى ذلك إلى طريقة عرض هذا المحتوى، وصورة الإعلامي الذي يقوم بنقله للجمهور، مؤكدة أن الاختيار الجيد لمن يمثلون المشهد الإعلامي أمر غاية في الأهمية، من أجل إنتاج خطاب إعلامي إيجابي يؤثر في المجتمع.
 
ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا التجديد وما هي منطلقاته.. بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

في ندوة بمعرض الكتاب...مشيرة خطاب: الإمام الطيب من أفضل شيوخ الأزهر

الإسلام ضمن للمرأة حقوقها.. والأزهر ينصفها بمعرض الكتاب

غدا.. "الأزهر وقضايا الوطن" و"وسائل التواصل الاجتماعي" ندوتان للأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب.. "الأربعين في أصول الدين" تتصدر المبيعات.. وشومان: الأسرة في الإسلام هي النواة الأولى.. والشرقاوي: كل ما يتعلق بشئونها في القانون مأخوذ من الشريعة

اليوم.."الأزهر وقضايا الوطن" و"وسائل التواصل الاجتماعي" ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

ترشيحاتنا

أحمد موسى يضع صور قادة الإخوان تحت حذائه على الهواء.. شاهد

المقاولون يهدد صدارة الأهلي بعد الفوز على طنطا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

أحمد موسى: قنوات الإخوان باعت محمد علي وقررت فضحه .. شاهد

الجمهور لـ ميريهان حسين: أنتي عاوزة الضرب.. شاهد السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام