تعرف على قيمة جائزة المنتخب المصري بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا لليد

توج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل بمدينة رادس التونسية.





وتسلم أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، كأس البطولة ، وسط فرحة هستيرية من زملائه في المنتخب ، بعد التتويج باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.





وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة ، والتي تقدر بـ 25 ألف يورو ، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.





وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية ، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.



