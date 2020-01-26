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رياضة

تعرف على قيمة جائزة المنتخب المصري بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا لليد

الأحد 26/يناير/2020 - 09:41 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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إسماعيل محمود
توج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل بمدينة رادس التونسية.

وتسلم أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، كأس البطولة ، وسط فرحة هستيرية من زملائه في المنتخب ، بعد التتويج باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة ، والتي تقدر بـ 25 ألف يورو ، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية ، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.

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