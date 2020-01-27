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أخبار العالم

بولتون ينقلب على ترامب.. فضيحة جديدة للرئيس الأمريكي في كتاب مستشاره السابق

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في مسودة كتابه الجديد، أن الرئيس دونالد ترامب أخبره عن رغبته في تجميد مبلغ 391 مليون دولار، كمساعدات إلى أوكرانيا للضغط عليها، من أجل إجراء تحقيقات مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله. 

ووفقا لبولتون فإن تعطيل المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا كان ضمن طلبات ترامب، فيما يخص أوكرانيا، وهو ما يضعف موقف الرئيس الأمريكي في محاكمته

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن سرد بولتون لهذه المعلومات في هذا التوقيت، مع استمرار محاكمة ترامب، جاء ربما ليغير اتجاه سير المحاكمة. 

وقال الكتاب إن الكتاب يقدم الخطوط العريضة لما قد يشهد به بولتون إذا تم استدعاؤه كشاهد في محاكمة عزل مجلس الشيوخ. يمكن أن يستخدم البيت الأبيض عملية مراجعة ما قبل النشر ، التي ليس لها إطار زمني محدد ، لتأخير أو حتى قتل منشور الكتاب أو حذف المقاطع الرئيسية.

ويستمر مجلس الشيوخ الأمريكي في جلساته الخاصة بعزل ترامب بسبب الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن ونجله. 

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