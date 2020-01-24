انقسام في الشارع الأمريكي حول عزل ترامب.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن انقسام في الشارع الأمريكي حول عزل ترامب.

وقد تباينت آراء الأمريكيين بشأن محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بين من يرى ضرورة إدانة الرئيس، ومن يعتبره بريئا ويصف المحاكمة بالحزبية.

تراجعت أعداد المتابعين لمشاهدة إجراءات محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بحوالي مليوني مشاهد، مقارنة بما كانت عليه في اليوم السابق.

وتابع نحو 8.9 مليون أول أمس الأربعاء، إجراءات محاكمة دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، في اليوم الأول الذي استعرض فيه الديمقراطيون تفاصيل قضيتهم ضد الرئيس الأمريكي.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيرا بنحو مليوني مشاهد مقارنة بيوم الثلاثاء الماضى حيث بلغ عدد المشاهدين لإجراءات المحاكمة حوالي 11 مليون مشاهد، وفقا لبيانات شركة "نيلسن" لنسب المشاهدة.